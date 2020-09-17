Никас Сафронов отказался платить за сломанный сыном бассейн в турецком отеле

Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын, российский пианист Лука Затравкин. Об этом сообщает «Собеседник.ру».

«Если он живет своей жизнью и не прислушивается к моим просьбам, я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом», — заявил Сафронов. Он добавил, что из-за Затравкина страдает его имидж.

По мнению художника, если пианист нашел деньги на билеты в Турцию, а также смог оплатить номер в дорогом отеле, «то как-нибудь найдет средства вернуться обратно».

Ранее сообщалось, что турецкий отель потребовал у Затравкина деньги за ремонт сломанного им бассейна. Отец пианиста сообщил, что музыкант не может вернуться в Россию из-за того, что сотрудники гостиницы заставляют его компенсировать ремонт конструкции — турки оценили работы в 1,4 миллиона рублей.

7 сентября сообщалось, что Затравкин получил травму во время отпуска в Турции, прыгнув в детский бассейн. По словам артиста, когда он отдыхал в отеле города Белек и хотел прыгнуть в бассейн, то перепутал детский со взрослым. В результате он сильно ударился о дно коленями и поломал бассейн.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



