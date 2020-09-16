Сын Никаса Сафронова раскрыл правду о своем заключении в турецком отеле

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин раскрыл правду о появившейся в СМИ информации по поводу его заключения в турецком отеле из-за поломанного бассейна. Его слова приводит «Пятый канал».

Как рассказал Затравкин, сотрудники гостиницы действительно попросили его компенсировать ремонт бассейна, дно которого было пробито в результате неудачного прыжка музыканта. Тем не менее, по его заверениям, никто не удерживает его в плену, а заголовки о «заключении» в объекте размещения его даже напугали.

Кроме того, Затравкин уточнил, что деньги для компенсации ему придется занимать у друзей, поскольку он не взял с собой на отдых требуемой суммы.

«Я позвонил Никасу Степановичу, он узнавал, как мое здоровье. Я сказал, что, наверное, придется занимать денег, а он подумал, что у него. К нему же это не имело никакого отношения», — добавил сын художника.

Ранее 16 сентября сообщалось, что турецкий отель потребовал у Затравкина деньги за ремонт сломанного им бассейна. Отец пианиста сообщил, что музыкант не может вернуться в Россию из-за того, что сотрудники гостиницы заставляют его компенсировать ремонт конструкции — турки оценили работы в 1,4 миллиона рублей.

7 сентября Затравкин получил травму во время отпуска в Турции, прыгнув в детский бассейн. По словам артиста, когда он отдыхал в отеле города Белек и хотел прыгнуть в воду, то перепутал детский бассейн со взрослым. В результате он сильно ударился о дно коленями и поломал дно.