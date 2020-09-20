Рита Дакота застряла в Турции из-за теста на коронавирус

Певица Рита Дакота застряла на отдыхе в Турции. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По ее словам, она сдавала тест на COVID-19, который оказался положительным. «Меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают», — заявила она, пояснив, что повторные анализы можно будет сдать только через неделю. Она также рассказала, что ее держат «в заточении» в маленькой комнате под присмотром охранника.

Дакота попросила фанатов помочь вызвать независимую лабораторию и пересдать тест, поскольку она очень хочет домой. Она уверена в ошибке, поскольку все сделанные в России анализы были отрицательными.

16 сентября певица похвасталась отдыхом с возлюбленным в роскошном турецком отеле и возмутила своих подписчиков. Она рассказала, как спонтанно решила отправиться в Турцию после того, как узнала, что ее дочь Мия на три дня останется с бабушкой. «Мы такие счастливые!! Просто три дня без работы, ребенка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай!!!», — утверждала она.

О том, что Рита Дакота заразилась коронавирусом, стало известно 3 августа. Она рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показали короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота в соцсетях. Она добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело. 10 августа ее госпитализировали из-за низкого уровня кислорода в крови.