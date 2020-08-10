Заразившуюся коронавирусом Риту Дакоту госпитализировали

Заразившуюся коронавирусом певицу Риту Дакоту госпитализировали. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через десять дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови», — написала Дакота. Она добавила, что медики приняли решение срочно отвезти ее больницу.

Артистка заявила, что надеется на лучшее, и призвала подписчиков бережно относиться к здоровью. «Надеюсь, скоро вернуться к вам бодрой и полной сил», — отметила она.

О том, что Рита Дакота заразилась коронавирусом, стало известно 3 августа. Она рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показали короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота в соцсетях. Она добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.



