Унизившая Дакоту за розыгрыш сумок Louis Vuitton Рудковская разыграла чемодан

Продюсер Яна Рудковская, которая унизила певицу Риту Дакоту из-за розыгрыша сумок модного дома Louis Vuitton в соцсетях, разыграла чемодан. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных фотографиях Рудковская позирует в черном платье с пышными рукавами и поясом, сумкой через плечо и чемоданом с принтом из монограмм французского люксового бренда Dior. «Добрый вечер! В нашем кругу мне достался самый крутой чемодан от @dior, сегодня я его разыграю среди Вас! Вы можете взять его или по желанию 100 тысяч рублей, выбирать Вам!» — подписала она публикацию, которая собрала 44 тысячи лайков.

По условиям акции, участникам необходимо подписаться на аккаунт спонсора и активно оставлять комментарии под снимками продюсера. Победителя она пообещала выбрать самостоятельно.

В июле стало известно, что Яна Рудковская оскорбила Риту Дакоту из-за фото с сумками Louis Vuitton. По словам исполнительницы, все началось с того, что она присоединилась к нескольким блогерам, которые решили разыграть аксессуары люксового бренда. Рудковская позвонила Дакоте и упрекнула ее в том, что она «снижает градус компании» Louis Vuitton и выглядит «дешмански».