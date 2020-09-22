Сын Плющенко и Рудковской похвастался нарядом Dior за десятки тысяч рублей

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный в соцсетях как Гном Гномыч, похвастался нарядом люксового бренда за десятки тысяч рублей. Серия снимков появилась на его странице в Instagram.

Семилетний Саша попозировал вместе с маленькой моделью Виолой Антоновой на территории дома. На Гном Гномыче — голубой костюм модного дома Dior, который состоит из хлопковых брюк и свитшота. Стоимость наряда начинается от 560 фунтов стерлингов (54 тысячи рублей).

Фото опубликовано @gnomgnomych

Он также надел кеды того же бренда в тон образа, а в руках мальчик держит рюкзак с принтом Dior за тысячу фунтов стерлингов (97 тысяч рублей). В качестве наряда для девочки было выбрано платье модного дома. Его цена составляет 520 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей).

Ранее Александр Плющенко снялся в нарядах люксовых брендов и удивил подписчиков. На ролике он демонстрирует вещи различных модных домов, в частности, Gucci, Louis Vuitton и Fendi. Некоторые фанаты Гном Гномыча удивились его публикации в комментариях.