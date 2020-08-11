Сын Плющенко похвастался нарядами люксовых брендов и удивил фанатов

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Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный в соцсетях как Гном Гномыч, похвастался нарядами люксовых марок на видео. Ролик появился на его странице в Instagram.

На размещенных кадрах семилетний Саша демонстрирует вещи различных модных домов под песню Fendi, которую исполняет певец Rakhim. Так, например, мальчик попозировал в шортах и майке Gucci и в комплекте Louis Vuitton с рюкзаком марки на плечах. Помимо этого его запечатлели в костюме бренда Fendi. На одном из кадров он также демонстрирует коробку Prada.

Некоторые подписчики Гном Гномыча удивились его публикации. «О боже, что это?», «Если тебя держат в заложниках, моргни три раза», «Печально», «У многих детишек нет такой одежды, потому что она очень дорогая», «Сашенька растет барахольщиком», — писали они.

В то же время поклонники мальчика восхитились его роликом. «Лучший», «Саша, молодчина!», «Обожаю тебя», «Сашуня молодец, красавчик, так вытянулся», «Круто», «Сашулик — модник!» — высказывались фанаты.

В апреле Рудковская рассказала о доходах своего сына Александра в прямом эфире с телеведущей Тиной Канделаки. Выяснилось, что он зарабатывает 12 миллионов рублей в год. По словам матери, у Гном Гномыча есть счет, с которого оплачиваются няни, водитель и охранник.