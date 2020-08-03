Бывшую самую молодую миллиардершу осудили за фото дочери в копии Lamborghini

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала детскую машину дочери с символикой люксового бренда и подверглась критике в сети. На снимки, опубликованные на ее странице в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

Двухлетняя Сторми (Stormi) попозировала за рулем черного электромобиля, на который нанесена разноцветная монограмма модного дома Louis Vuitton. Отмечается, что машина является точной копией Lamborghini. Ее стоимость составляет 389 долларов (28 тысяч рублей).

Фото опубликовано @kyliejenner

На размещенных кадрах ребенок запечатлен в кроссовках Nike из коллекции ее отца, рэпера Трэвиса Скотта, и футболке с символикой его музыкального лейбла Cactus Jack. В руках Сторми держит маленькую сумку Prada из нейлона за 725 долларов (53 тысячи рублей).

Читатели издания осудили Дженнер за покупку дорогостоящих вещей для дочери. «Она продолжает показывать, сколько у нее денег, во время пандемии! Стыдоба», «Кардашьян делают так, что люксовые бренды выглядят как вещи из магазина, где все продается за доллар», «Бедный ребенок, она заставляет ее позировать в этих дорогих вещах, которые ей вовсе не нужны», — комментировали пользователи.

В августе Кайли Дженнер попала на обложку китайской версии модного журнала Vogue. Предпринимательницу сфотографировали в облегающем латексном платье красного цвета. Наряд бренда Saint Laurent оформлен глубоким декольте и высоким разрезом. Автором съемки стал фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales).