Бывшая самая молодая миллиардерша попала на обложку Vogue в откровенном платье

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенной съемке для китайской версии модного журнала Vogue и попала на его обложку. Снимки появились в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном снимке знаменитость позирует сидя на стуле в облегающем латексном платье красного цвета. Наряд бренда Saint Laurent оформлен глубоким декольте и высоким разрезом, который демонстрирует длинные черные ботфорты из того же материала. Из аксессуаров на Дженнер — золотая цепь.

Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales), который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel. Стилистом стала Джилл Джейкобс (Jill Jacobs), а визажистом — друг миллиардерши Ариель Техада (Ariel Tejada).

В июле Кайли Дженер показала декольте на фотографии с отдыха в пустыне штата Юта. Ее запечатлели в костюме Erika Maish, который состоит из топа с глубоким декольте и мини-юбки, расшитой кристаллами бронзового цвета.