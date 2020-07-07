Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех за «поплывший» бокал на фото

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, сфотографировалась в откровенном наряде и подверглась критике из-за чрезмерной ретуши снимка. Дискуссия подписчиков развернулась под публикацией в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость позирует в облегающем платье оранжевого цвета с глубоким вырезом марки Loubrand Studios. Ее образ дополняют золотистые аксессуары: браслеты, кольца и небольшие серьги. В руках она держит бокал с алкогольным коктейлем. «Утренний спритц», — подписала Дженнер пост, который набрал почти 5,5 миллиона лайков.

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Поклонники обратили внимание на «поплывший» бокал на снимке и подняли предпринимательницу на смех за нелепый фотошоп. «Этот спритц изогнут», «Или я потерял свое зрение, или она применила фотошоп в области бокала, чтобы ее грудь выглядела больше», «Несмотря на все операции, ей все еще приходится редактировать свои фото. Грустно», — комментировали они.

Это уже не первый раз, когда Кайли Дженнер критикуют за использование ретуши на фото. В августе 2019 года администраторы закрытого Instagram-аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей, уличили ее в сокрытии полноты. Так, в сети появился коллаж из отредактированной фотографии Дженнер в белом платье и оригинала того же снимка. При сравнении видно, что она изменила контуры своего тела.

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