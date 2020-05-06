Ким Кардашьян поделилась откровенным фото в купальнике

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась откровенным фото в бикини. Серия снимков была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На первом размещенном кадре знаменитость попозировала на фоне заката в желтом слитном купальнике и чокере, украшенном стразами. Волосы 39-летней Кардашьян заплетены в две косы. На последнем снимке она запечатлена в полный рост на пляже. «Солнечные лучи», — подписала пост предпринимательница.

Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales), который ранее работал с такими мировыми брендами, как Versache, Disquaered2, а также сотрудничал с изданиями Vogue, Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel. Визажистом стала Хруш Ачемян (Hrush Achemyan), прическу звезде сделал Крис Эпплтон (Chris Appleton).

Поклонники Кардашьян оценили ее внешний вид и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией, набравшей уже 3,4 миллиона лайков. «Канье с тобой повезло!!», «Шикарная Кимберли», «Я просто в восторге», «Ваау, ты просто супер», «Огонь», — высказывались подписчики.

В апреле звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» приняла участие в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Skims. На кадрах Кардашьян продемонстрировала несколько корректирующих комплектов из новой линейки марки. Ее сфотографировали в кроп-топе и высоких трусах черного и телесного цветов. В описании к снимкам она анонсировала дату запуска онлайн-продаж.

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