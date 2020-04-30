Ценности
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Песков объяснил свои слова о материальной помощи россиянам
Кремль «после майских» решит вопрос о выходе из самоизоляции
Пенсионер покончил с собой из-за страха заразиться коронавирусом
Телеведущая Ушакова объяснила решение судиться с Кокориным и Мамаевым
Кремль ответил на вопрос о привлечении США к урегулированию конфликта в Донбассе
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Верховный суд призвал чаще применять домашний арест во время карантина
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
Нарушителя самоизоляции в Москве задержали со стрельбой 
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Новости партнеров

Показана роскошная жизнь детей знаменитостей на карантине

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @kyliejenner

Журналисты The Sun показали читателям роскошную жизнь детей знаменитостей на карантине из-за пандемии коронавируса. Материал появился на сайте издания.

Так, например, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер опубликовала снимок двухлетней дочери Сторми, на котором последняя запечатлена в электромобиле изумрудного цвета за 450 фунтов стерлингов (40,7 тысячи рублей). Отмечается, что машина является точной копией Mercedes-Benz G-Class. Миллиардерша также часто размещает видео, на которых Сторми плавает в личном бассейне.

Фото опубликовано @officialstormi

Другие члены семьи Кардашьян, в свою очередь, продемонстрировали подписчикам игровые комнаты и спальни своих детей. Старшие сестры Ким и Кортни показали гардеробные дочерей, в которых они хранят одежду для кукол, а их младшая сестра Хлои подарила своей дочери Тру, чей день рождения выпал на период изоляции, две сумки Judith Leiber с кристаллами стоимостью 8,5 тысячи фунтов (771 тысячу рублей).

Английская предпринимательница Луиза Зиссман продемонстрировала прогулку с детьми на пони, которые принадлежат семье. Кроме того, она разместила снимки, на которых изображены стена для скалолазания, водная горка, батут и детская площадка.

Фото опубликовано @luisazissman

Фотомодель Тамара Экклстоун купила для единственной дочери Софии игровой дом почти за миллион рублей, который является точной копией их особняка с 57 комнатами.

В то же время телеведущая Ферни Макканн разместила серию снимков с дочерью Сандей (Sunday) в джакузи.

Фото опубликовано @fernemccann

В апреле взрослые дети состоятельных родителей поделились фотографиями роскошного образа жизни, который они ведут в самоизоляции. Пользовательница @noemidemeter выложила кадр, на котором она стоит в гараже рядом с суперкаром Lamborghini Aventador розового цвета. Юзер @ivan_dalevich отпраздновал день рождения в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» в маске с монограммой бренда Louis Vuitton, при этом на снимке рядом с ним расположен фирменный пакет люксовой марки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The celeb kids whose lockdown set-up is better than yours – with Mercedes toy cars, £10k wendy houses and outdoor pools
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь на карантине
Ценности
Ценности00:0127 апреля
Курт Кобейн

«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»

Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
10:21Сегодня

Модель дала отпор заметившим «противные» импланты в ее ягодицах фанатам

07:42Сегодня

Эмили Ратаковски снялась для рекламы в прозрачном топе без нижнего белья

20:4829 апреля

В наряде дочери Трампа увидели тайное послание о борьбе с коронавирусом

Ценности00:0125 апреля

Червонная королева

Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
19:0129 апреля

Полная модель в бикини показала изъяны фигуры и обрадовала поклонников

17:5729 апреля

Парикмахер оценил внешность сидящих в изоляции знаменитостей

15:3429 апреля

Мужчина каждый день карантина делал новое тату и пожаловался на нехватку кожи

Ценности00:0421 апреля
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»

«Это не обнаженка, а искусство!»

Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
14:4129 апреля

Сексуальная форма официанток вызвала ажиотаж в сети и обогатила их

12:3029 апреля

Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок

11:2829 апреля

46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте

Россия
Раскрыт план открытия московских ресторанов после карантина
«Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту»
Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?
Все материалы
Мир
Трамп отказался верить в лидерство Байдена в предвыборной гонке
Место происшествияВ деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
В причастности к авиакатастрофе заподозрили офицера Погранслужбы России
«Мы словно участвуем в эксперименте»
Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
США решили ускорить создание вакцины от коронавируса
Исчезнувший лидер
Смерть Ким Чен Ына: стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею?
В США начались массовые закупки мешков для трупов
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Ранее источники говорили о тяжелой болезни северокорейского лидера. Что известно на данный момент?
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Зеленского в подписании «антиукраинского» закона о земле
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Отпечатки войны
Как боевые действия в Нагорном Карабахе уже 25 лет калечат тела и жизни людей
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе
Все материалы
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
На месторождении «Газпрома» взбунтовались рабочие
На базе для «Силы Сибири» много больных коронавирусом, но руководство не приняло никаких мер
Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Популярные музыканты споют и сыграют для соблюдающих карантин россиян
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
«Мигранты грабят тех, на кого работают»
На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления
ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока
Архивное фото«Воры в законе строго спросят с зачинщиков»
Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Морские дьяволы Третьего рейха
Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
Рассекречен последний смартфон Microsoft
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
«Другого будущего у нас просто нет»
 
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Бывшая жена Кержакова рассказала о пережитом домашнем насилии
Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России
Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
Переболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» снова оказался зараженным
Возобновление футбольного чемпионата в Германии 9 мая оказалось под угрозой
Стадион «Чжуанькоу», Ухань«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
Кафельников описал порядки в России фразой «не все как у людей»
Все материалы
Культура
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
Пратт и Шварценеггер станут родителями
Фантазии на каждый день
Нагиев на карантине, британский психопат и живой Маликов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
«Бедные смертные ощущали запах Сатаны»
Опаснее коронавируса: как самая страшная эпидемия тысячелетия убила миллионы людей по всей Европе
Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случае
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко
Все материалы
Ценности
Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Девушка сбросила 43 килограмма за 12 месяцев и рассказала свой секрет
Собравший миллионы для врачей ветеран отпраздновал 100-летний юбилей
Ступни мужчины выросли до огромного размера из-за редкой болезни
Супруги умерли в один день от коронавируса после 73 лет брака
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Игрок в лотерею дважды за день стал миллионером и раскрыл секрет успеха
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Все материалы
Tesla снова отложила запуск беспилотного электрогрузовика Semi
Лучшее автомобильное видео апреля 2020
Гонки вокруг «Биг Мака», перетягивание каната внедорожниками и сражение Теслы против лошади
УАЗы начали продавать онлайн с доставкой на дом
Девять Aston Martin с итальянским дизайном
История 60-летней дружбы Aston Martin и Zagato
Toyota вывела на дороги кроссовер на базе Corolla
Длительный тест Lada XRay Cross: часть 2
Перевозим семью, ездим за покупками и считаем расходы
1000-сильный электрический пикап Hummer показали на видео
Все материалы
Дом
Крупнейший патриотический комплекс России превратят в COVID-центр
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Милан радикально изменится
Жители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради утки
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
В российской многоэтажке накрыли подпольную сауну
В тесноте, да не в обиде
Сотни тысяч бездомных стали угрозой для США. Куда их прячут во время эпидемии коронавируса?
Все материалы
Нацпроекты
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»
Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
На Южном Урале пообещали выполнить нацпроекты в срок
Московские аграрии нарастили экспорт
Российскому бизнесу пообещали гранты на выплату зарплат
Все материалы