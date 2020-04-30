Показана роскошная жизнь детей знаменитостей на карантине

Журналисты The Sun показали читателям роскошную жизнь детей знаменитостей на карантине из-за пандемии коронавируса. Материал появился на сайте издания.

Так, например, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер опубликовала снимок двухлетней дочери Сторми, на котором последняя запечатлена в электромобиле изумрудного цвета за 450 фунтов стерлингов (40,7 тысячи рублей). Отмечается, что машина является точной копией Mercedes-Benz G-Class. Миллиардерша также часто размещает видео, на которых Сторми плавает в личном бассейне.

Фото опубликовано @officialstormi

Другие члены семьи Кардашьян, в свою очередь, продемонстрировали подписчикам игровые комнаты и спальни своих детей. Старшие сестры Ким и Кортни показали гардеробные дочерей, в которых они хранят одежду для кукол, а их младшая сестра Хлои подарила своей дочери Тру, чей день рождения выпал на период изоляции, две сумки Judith Leiber с кристаллами стоимостью 8,5 тысячи фунтов (771 тысячу рублей).

Фото: kourtneykardashian.com Penelope's bedroom is a girly paradise - and her blanket costs £750 1 /2

Английская предпринимательница Луиза Зиссман продемонстрировала прогулку с детьми на пони, которые принадлежат семье. Кроме того, она разместила снимки, на которых изображены стена для скалолазания, водная горка, батут и детская площадка.

Фото опубликовано @luisazissman

Фотомодель Тамара Экклстоун купила для единственной дочери Софии игровой дом почти за миллион рублей, который является точной копией их особняка с 57 комнатами.

В то же время телеведущая Ферни Макканн разместила серию снимков с дочерью Сандей (Sunday) в джакузи.

Фото опубликовано @fernemccann

В апреле взрослые дети состоятельных родителей поделились фотографиями роскошного образа жизни, который они ведут в самоизоляции. Пользовательница @noemidemeter выложила кадр, на котором она стоит в гараже рядом с суперкаром Lamborghini Aventador розового цвета. Юзер @ivan_dalevich отпраздновал день рождения в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» в маске с монограммой бренда Louis Vuitton, при этом на снимке рядом с ним расположен фирменный пакет люксовой марки.

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