В российском городе стена подъезда обрушилась из-за душевой кабины

В одном из подъездов пятиэтажного жилого дома в Омске из-за неправильно оборудованной ванной комнаты обрушилась стена. Хозяин квартиры установил душевую кабину, нарушив технические нормы, сообщает NGS55.RU.

Инцидент произошел на улице 50 лет Профсоюзов. Там рассыпалась нижняя часть подъездной стены, которая примыкает к ванной комнате соседней квартиры. В результате обрушения гора кирпичей завалила лестничную клетку. Вскоре проход расчистили, а управляющая компания пообещала в ближайшее время привести стену в порядок.

Представители городской администрации заявили, что причиной аварии стало отсутствие поддона в душевой кабине, а также несоответствие помещения техническим нормам. По словам чиновников, они несколько раз предупреждали жильца о том, что вода будет стекать в подвал и подмывать стены. Мэрия требовала поставить на месте кабины умывальник, так как это условие было прописано в техническом паспорте. Однако россиянин не обратил внимания на указанные замечания.

Об этом жилом доме заговорили в Омске несколько лет назад. Тогда под окнами квартир обнаружили свалку, устроенную жильцами. Там нашли мусор, предметы мебели, разбитые бутылки и сгнившую еду. Оказалось, что в основном в доме проживали неблагополучные семьи. Они несколько месяцев не оплачивали услуги управляющей компании. В итоге коммунальщики перестали обслуживать дом.

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