Россиянин воровал кирпичи и обрушил на себя дом

В Заводском районе Саратова несколько мужчин решили своровать кирпичи из расселенного дома. В результате один из них обрушил на себя стену здания. Об этом сообщает «Свободные новости. FreeNews-Volga».

Обрушение произошло на улице Барнаульской. Россияне незаконно разбирали на кирпичи находящийся по этому адресу дом, который был расселен. Здание находилось в плачевном состоянии, из-за несанкционированных работ его стена рухнула. Под обломками оказался мужчина, он получил серьезные травмы.

На место происшествия выехала группа спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось доставать пострадавшего из-под завалов на третьем этаже дома. Мужчину передали скорой помощи и госпитализировали. Врачи диагностировали сильное повреждение головы, а также открытый перелом бедра. О том, сколько времени он проведет в больнице и какое получит наказание, не сообщается.

В августе в Тюмени начали растаскивать на кирпичи известный в городе долгострой. Местные жители заметили, как неизвестные сбрасывали со здания строительные материалы и мусор. О том, были ли жертвы и пострадавшие, не сообщалось. Позже выяснилось, что дом должен был демонтировать подрядчик, но к работам он так и не приступил.

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