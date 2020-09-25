В квартире спящей россиянки рухнул потолок

В городе Орск Оренбургской области ночью в квартире россиянки рухнул потолок. Обрушение произошло в тот момент, когда женщина спала. Об этом сообщает «Орск.ру».

Пострадавшая квартира расположена в жилом двухэтажном доме на улице Земнухова. Ее хозяйка рассказала, что часть бетонного перекрытия упала на кухне. Из-за этого женщина проснулась и начала вытаскивать из комнаты все вещи. В сети появились фотографии, на которых видно, что части потолка оказались на плите и полу. «Я боюсь включать плиту и колонку. Я не знаю, как готовить тут кушать», — отметила жительница.

Оказалось, что дом признали аварийным более четырех лет назад, а в 2018 году потолок уже падал в другой квартире. По словам жителей, здание находится в плачевном состоянии. Там потрескались стены, с фасада облетела часть покрытия, а у одной из квартир покосился балкон. Несмотря на это, собственников до сих пор не расселили. Они несколько раз обращались в управляющую компанию, но проблема не решилась. В местной администрации заявили, что дом планируют расселить до 2024 года.

В январе 2020 года в одном старинных домов Санкт-Петербурга на спящего ребенка обрушился потолок. Его мать рассказала, что мальчик спал на верхнем ярусе двухъярусной кровати. В результате случившегося никто не пострадал. Спасатели МЧС, прибывшие на вызов, заявили, что дом требует обязательного ремонта, так как есть вероятность дальнейшего обрушения.

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