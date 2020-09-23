В российском городе рабочий ногой проломил потолок квартиры

В Ростове-на-Дону во время ремонтных работ на крыше жилого дома в одной из квартир рухнул потолок. Владелец жилья предположил, что рабочий проломил перекрытие ногой. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на сообщество в соцсети «ВКонтакте».

Потолок обрушился в ванной комнате в квартире на улице 24-я Линия. В сообществе были опубликованы фотографии, на которых видно, что на полу помещения разбросана потрескавшаяся плитка, а вся поверхность покрыта кусками бетона и пылью. В подписи к фотографиям отметили, что владелец жилплощади незадолго до аварии вышел из комнаты на кухню.

О том, есть ли жертвы и пострадавшие в результате обрушения, не сообщается. Управляющая компания получила информацию о случившемся, однако не предприняла никаких действий по устранению последствий. На данный момент дыру в потолке заделали строительным мусором.

В сентябре 2020 года во время ремонта в московской квартире на Печатниковом переулке рухнула часть потолка. Из-за обрушения в перекрытии образовалась дыра. В результате инцидента пострадали несколько человек: рабочий, который занимался ремонтом, и девушка. Их отправили в больницу.

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