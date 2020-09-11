Потолок в московской квартире обрушился во время ремонта

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В московской квартире во время ремонтных работ частично обрушился потолок, из-за чего в крыше образовалась дыра. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире на Печатниковом переулке (Мещанский район столицы). Обстоятельства произошедшего выясняются. В результате пострадали два человека: это строитель, который делал ремонт, и девушка. Они находятся в больнице.

Ранее в Коломне также произошел несчастный случай во время ремонта. Супруги сделали все работы в квартире, заселились туда, а на следующий день умерли. Следователи установили, что пара переделала систему дымохода и газовой колонки в систему вентиляции воздуха в целом. В результате произошло насыщение помещений квартиры угарным газом.

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