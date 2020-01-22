В России супруги сделали ремонт и умерли

В Коломне супруги сделали ремонт в квартире, заселились туда и на следующий день умерли. Точная причина смерти неизвестна. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по Московской области.

Семья отремонтировала свое жилье и заехала туда 17 января. На следующий день были обнаружены их тела без внешних следов насильственной смерти.

Следователи установили, что супруги переделали систему дымохода и газовой колонки в систему вентиляции воздуха в целом. В результате произошло насыщение помещений квартиры угарным газом. Для выяснения всех обстоятельств дела назначены экспертизы.

В 2017 году жителя Тулы осудили за смерть женщины, которая сняла у него квартиру. Суд признал, что 33-летний хозяин квартиры неправильно установил газовую колонку, что привело к отравлению постоялицы угарным газом.

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