Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры

Участковый в Приморском крае решил обманом завладеть квартирой 50-летней россиянки. Для этого он вошел к ней в доверие, регулярно приносил алкоголь, а после продажи недвижимости, опасаясь, что его раскроют, убил женщину. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по региону.

Полицейский узнал, что на закрепленной за ним территории проживает ведущая асоциальный образ жизни женщина. Она не работала, злоупотребляла алкоголем, на нее часто жаловались соседи из-за шумных компаний, которые приходили в гости. Участковый, пользуясь служебным положением, вошел к женщине в доверие: регулярно приносил алкогольные напитки, а потом убедил, что может от ее лица вести предпринимательскую деятельность, отдавая часть дохода. Женщина согласилась, однако фактически подписала доверенность на право распоряжаться всем своим имуществом.

Пользуясь разрешением, участковый якобы продал квартиру своей теще за четыре миллиона рублей. Когда обман случайно вскрылся, осознавая, что женщина может сообщить в правоохранительные органы, злоумышленник решил убить ее. Для этого полицейский смешал стеклоомывающую жидкость с алкогольной настойкой, принес эту смесь и предложил выпить под видом элитного алкоголя. Смерть женщины наступила от острого отравления суррогатами алкоголя (метиловым спиртом).

В настоящее время злоумышленника задержали, утверждено обвинительное заключение.

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