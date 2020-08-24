Россияне начали растаскивать на кирпичи скандальный дом

В Тюмени начали растаскивать на кирпичи скандальный долгострой. Издание «72.RU» опубликовало видеозапись, на которой запечатлено, как несколько неизвестных ходят по заброшенному зданию и сбрасывают вниз строительные материалы.

По словам местных жителей, такое происходит уже несколько дней. С пятого этажа дома №50 по улице Герцена россияне сбрасывают кирпичи и строительный мусор.

Данное здание — один из самых старых долгостроев Тюмени. Его признали незаконным еще в марте 2019 года. Тогда суд обязал застройщика ООО «ПСК "Континент"» снести здание. Однако с его стороны никаких действий не последовало, а позже он был признан банкротом.

Как сообщил «72.RU» конкурсный управляющий Кирилл Маринов, имущество застройщика, расположенное на строительной площадке, было проинвентаризировано, оценено и реализовано, в том числе кирпич, расположенный на крыше объекта; все это должно было быть вывезено средствами покупателя объекта. Однако позже администрация города сообщила, что к демонтажу здания подрядчик пока не приступал.

Недавно россияне растащили на металлолом две железнодорожные станции. В Тверской области Ранцево и Скакулино закрыли в целях экономии средств. Об этом стало известно случайно. В июле этого года активисты оказались на станциях и увидели, что деревянные здания вокзалов закрыты, а электрические провода жезловой системы срезаны и растащены на металлолом местными жителями.

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