Россияне растащили на металлолом две железнодорожные станции

В Тверской области исчезли две железнодорожные станции. Ранцево и Скакулино решили закрыть в целях экономии средств. Они были оснащены уникальной жезловой системой безопасности движения, пишет Strelka Mag.

Ранцево и Скакулино находились на Октябрьской железной дороге в 300 километрах от Москвы. В отличие от современных станций, там по-прежнему функционировали семафоры, а прибывание поездов регулировалось жезловой системой с помощью двух дежурных.

История с закрытием станций началась еще в феврале 2020 года. Тогда тверская администрация поддержала протесты россиян, и платформы продолжили работу. О закрытии Ранцево и Скакулино стало известно случайно. В июле 2020 года активисты оказались на станциях и увидели, что деревянные здания вокзалов закрыты, а электрические провода жезловой системы срезаны и растащены на металлолом местными жителями.

Восстановить работу станций будет сложно, поскольку для этого потребуется восстановить украденные детали и кабели. В настоящее время активисты собирают подписи в защиту исторических железных дорог.

Ранее сообщалось о ремонте Бурашевского путепровода в Твери, который проходит над путями Октябрьской железной дороги. Последний раз капремонт проводили в 1967 году.

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