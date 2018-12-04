Группа ПИК завершит проблемный долгострой в Ярославле

Компания ПИК завершит один из самых проблемных долгостроев Ярославля — ЖК «Фрунзе 77». Соответствующее соглашение подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент ПИК Сергей Гордеев. Инвестиции в строительство составят 250 миллион рублей рублей, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2020 год, — сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Подчеркну, что завершение строительства этого дома носит важный социальный характер. Справить новоселье в нем уже более пяти лет не могут более двухсот участников долевого строительства, — отметил во время встречи губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Более того, решение задач по увеличению темпов жилищного строительства и проблем дольщиков — это первостепенная цель, поставленная перед регионами президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. И мы стремимся к ее реализации».

Сергей Гордеев подчеркнул, что ПИК является одним из крупнейших застройщиков Ярославской области и реализация данного проекта имеет стратегическое значение.

«Соглашение с регионом предполагает помощь ПИК в решении проблемы обманутых дольщиков, — пояснил президент компании. — Достигнутые сегодня договоренности между регионом и ПИК предполагают сотрудничество в сфере перевода предприятий ЖКХ на стандарты цифровой экономики, строительство новых форматов общественного питания и создание рабочих мест. Ярославль — один из красивейших городов нашей страны и столица Золотого кольца России. ПИК строит комфортабельные районы и дома в Ярославской области в течение 12 лет, и мы рады заключить долгосрочное соглашение с регионом о сотрудничестве и партнерстве».

Более двухсот дольщиков дома на проспекте Фрунзе уже пять лет ждут завершения строительства. В начале 2017 года в отношении предыдущей компании-застройщика было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сообщалось, что до этого ЖК «Фрунзе 77» сменил еще несколько застройщиков, которые все обанкротились. В конце 2016 года участники долевого строительства создали жилищно-строительный кооператив, чтобы не допустить продажи дома за долги.

«В рамках данного соглашения правительство Ярославской области в полной мере готово оказать содействие в решении организационных задач, в частности технологического присоединения к электросетям, вопросов водоснабжения, благоустройства прилегающей территории и любых других вопросов при достройке объекта, — сказал Дмитрий Миронов. — Впереди интересные планы, которые мы будем реализовывать вместе с опытной компанией, работающей на рынке строительства почти 25 лет. Это позволит создать новые рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджет».

Ярославская область входит в десятку лидеров ввода в эксплуатацию проблемных объектов по ЦФО и планомерно решает проблемы обманутых дольщиков. В 2017 году в регионе застройщики сдали в эксплуатацию 16 жилых домов, строительство которых ранее было заморожено. В этом году еще 800 семей дольщиков получат долгожданные квартиры в 14 домах.

ПИК присутствует на строительном рынке Ярославля с 2006 года. В этом году общий объем введенного компанией жилья составит около 45 000 квадратных метраов. Застройщик уже ввел в эксплуатацию первый корпус жилого квартала «Волга парк» на улице Академика Колмогорова, еще два дома находятся на завершающей стадии. Это второй по масштабу проект девелопера в Ярославле, в рамках которого будет возведено 18 корпусов, а также объекты социальной инфраструктуры и парковки. Первым стал микрорайон «Сокол», в рамках которого компания построила 150 000 квадратных метров жилья.

