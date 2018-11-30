Экономика
 
Последние новости
Трамп проигнорировал Путина
У прославившегося в сети исполинского быка появился конкурент
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа
Под ногами Трампа и Путина затряслась земля
На теле украинского танцора с татуировкой Путина нашли свастику
Брилев ответил на советы Познера о британском гражданстве
Порошенко передал Путину «две плохие новости»
Британцев ужаснули ноги Натальи Водяновой
Египет раскритиковал российские вертолеты и купил американские
Новости партнеров

Жители Кунцево попросили Собянина переселить их в новые дома

Перейти в «Мою Ленту»

Инициативная группа жителей 47 и 48 кварталов Кунцево обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с петицией, в которой они просят «разрешить конфликт, возникший на первом этапе по реализации проекта освобождения территории наших кварталов от старой застройки и переселения в новые дома». Документ с подписями жителей имеется в распоряжении «Ленты.ру». Начало сбору подписей было положено на митинге 17 ноября, на который вышли жители в поддержку программы реконструкции. За это время под документом поставили подписи более тысячи жителей кварталов.

В петиции указывается на то, что немногочисленная группа жителей Кунцево — противников переселения в новые дома всячески препятствует проведению работ по закладке стартового дома по улице Ивана Франко. Инициаторы обращения к мэру утверждают, что нежелающие покинуть свои старые дома жители «вводят общественность через СМИ в заблуждение, рассказывая, что наши дома, предназначенные к сносу, это добротные "сталинки", и их не надо сносить, а у компании-застройщика нет документов на их строительство». Авторы петиции настаивают — у Группы ПИК есть вся разрешительная документация, а жители кварталов Кунцево живут в «старых, разрушающихся хрущевках в невыносимых условиях».

Инициативная группа пишет мэру столицы о том, что в их домах не было капремонта, сырые подвалы, крохотные кухни, до сих пор стоят газовые колонки, нет лифтов. Большие трудности испытывают мамы с детскими колясками и старики, которым трудно и подниматься и спускаться. Авторы петиции настаивают на том, что среди противников переселения много людей, не живущих в Кунцево и преследующих «нечистоплотные цели», и они не думают о благе жителей района. Кроме того, протестующих против сноса домов и переселения в петиции обвиняют в фальсификации общественных опросов. В документе утверждается, что большинство жителей готово к переселению. Инициативная группа просит мэра Москвы Сергея Собянина вмешаться в процесс и «дать команду начать закладку стартового дома по улице Ивана Франко».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Группа ПИК обсудила застройку кварталов с жителями Кунцева
Верховный суд поставил точку в деле многоэтажки в Кунцево
Группа ПИК подготовилась к вторичному размещению акций
Отменена масштабная реконструкция квартала в Кунцево
Другие материалы рубрики
Экономика00:0127 ноября

В гробу видали

Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
16:00Сегодня

России понадобилось больше мигрантов

16:55Сегодня

Киев получил новый кредит от Запада

16:0428 ноября

Участники «Трансформации» поговорили об использовании Бизнес-навигатора МСП

Экономика15:5626 ноября

Чем страшны сибирские морозы

Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
14:53Сегодня

Власти придумали способ победить бедность в России

15:02Сегодня

Побивший Макгрегора боксер попался на мошенничестве с криптовалютами

20:3425 ноября

Россиян предупредили о риске подорожания бензина

Экономика21:4624 ноября

Черное счастье

Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
13:32Сегодня

США предрекли доминирование над Китаем

12:25Сегодня

В госзакупках нашли многомиллионные аномалии

10:33Сегодня

Россиянам понадобилась валюта для темных дел

Россия
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
Россияне vs Статья 282
Россиян сажали за лайки и мемы. Но они отстояли право шутить
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
Академик Жорес Алферов срочно госпитализирован
Главная защитница детей назвала удаление клитора девочкам вопросом медицины
Все материалы
Мир
Черный лев
Секс-рабыни, парады и вражда с Китаем: дикая жизнь последнего бога Африки
Под ногами Трампа и Путина затряслась земля
Трамп проигнорировал Путина
США помешали военным поставкам Турции
Евросоюз впервые выдал сбежавшего от китайцев китайца
Накипело
Почему США и Китай уничтожают друг друга в торговой войне
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Все материалы
Бывший СССР
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Порошенко передал Путину «две плохие новости»
Украина разъяснила ограничения на въезд для россиян
Украина собралась разорвать 40 договоров с Россией
Украинцы потренировались отражать атаки с Азовского моря
Все материалы
Экономика
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
России понадобилось больше мигрантов
Киев получил новый кредит от Запада
Власти придумали способ победить бедность в России
Побивший Макгрегора боксер попался на мошенничестве с криптовалютами
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Все материалы
Силовые структуры
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе»
Арестованных украинских моряков нашли в Москве
Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
В Москве третий человек за две недели оказался на пути самолета
Все материалы
Наука и техника
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
«Роскосмос» обвинил в своих провалах Маска и санкции
Египет раскритиковал российские вертолеты и купил американские
«Убийца SpaceX» раскрыл планы
Все материалы
Спорт
«Сыграем хоть в Антарктиде»
Как русский хоккей добрался до Европы
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака»
Боец UFC потренировал Дзюбу и оценил его удар
Погрязший в долгах олимпийский чемпион продал медаль и был обманут
МОК на время признал самбо
Фьюри предрек Усику провал
Все материалы
Культура
«Мы всегда были провокаторами»
Тильда Суинтон и Лука Гуаданьино о «Суспирии», семидесятых и Томе Йорке
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
Все хотят меня поцеловать
Рэп-фетишистка, эксперимент Линча и очень пошлая Молли — главная музыка месяца
На теле украинского танцора с татуировкой Путина нашли свастику
Седьмой концерт IC3PEAK отменили из-за «стройки»
«Бегущего по лезвию» превратят в аниме
Шнуров посвятил стихотворение запрету российским мужчинам посещать Украину
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Чмокнувший дочь Бекхэм вдохновил отцов на поцелуи с детьми
Выступающая против унижений политик оказалась унижена из-за «болтающейся» груди
Реклама прокладок с поющими гениталиями покорила женщин
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал
Феминистку навсегда удалили из соцсети за фразу «мужчины — это не женщины»
Все материалы
Ценности
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Названа самая стильная россиянка
Британцев ужаснули ноги Натальи Водяновой
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Кейт Миддлтон надела старое платье и дала незнакомцу себя поцеловать
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Настал последний день выбора названий российских аэропортов
Российская туристка скончалась в Индии
Раскрыты внешние признаки опасных авиапассажиров
Раскрыт способ выживания после крушения самолета
Все материалы
Из жизни
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Рыбак поймал на удочку трех девочек и спас им жизнь
Невиновный китаец 23 года по ошибке отсидел в тюрьме
Камень в мочевом пузыре китайца достиг размеров страусиного яйца
Пьяный врач погубил роженицу и ее ребенка
Все материалы
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Машины Брайана О'Коннора
Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера
Kia показала версию нового «Соула» для Европы
Mitsubishi отзовет в России 63 тысячи «Аутлендеров»
Morgan построит спорткар на базе Aston Martin
Все материалы
Дом
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Ставший бомжом Шура обвинил в своих бедах Лужкова
График переселения домов по реновации составят в Москве к 2020 году
Риелторы спрогнозировали рост ипотечных ставок
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы