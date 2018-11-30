Жители Кунцево попросили Собянина переселить их в новые дома

Инициативная группа жителей 47 и 48 кварталов Кунцево обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с петицией, в которой они просят «разрешить конфликт, возникший на первом этапе по реализации проекта освобождения территории наших кварталов от старой застройки и переселения в новые дома». Документ с подписями жителей имеется в распоряжении «Ленты.ру». Начало сбору подписей было положено на митинге 17 ноября, на который вышли жители в поддержку программы реконструкции. За это время под документом поставили подписи более тысячи жителей кварталов.

В петиции указывается на то, что немногочисленная группа жителей Кунцево — противников переселения в новые дома всячески препятствует проведению работ по закладке стартового дома по улице Ивана Франко. Инициаторы обращения к мэру утверждают, что нежелающие покинуть свои старые дома жители «вводят общественность через СМИ в заблуждение, рассказывая, что наши дома, предназначенные к сносу, это добротные "сталинки", и их не надо сносить, а у компании-застройщика нет документов на их строительство». Авторы петиции настаивают — у Группы ПИК есть вся разрешительная документация, а жители кварталов Кунцево живут в «старых, разрушающихся хрущевках в невыносимых условиях».

Инициативная группа пишет мэру столицы о том, что в их домах не было капремонта, сырые подвалы, крохотные кухни, до сих пор стоят газовые колонки, нет лифтов. Большие трудности испытывают мамы с детскими колясками и старики, которым трудно и подниматься и спускаться. Авторы петиции настаивают на том, что среди противников переселения много людей, не живущих в Кунцево и преследующих «нечистоплотные цели», и они не думают о благе жителей района. Кроме того, протестующих против сноса домов и переселения в петиции обвиняют в фальсификации общественных опросов. В документе утверждается, что большинство жителей готово к переселению. Инициативная группа просит мэра Москвы Сергея Собянина вмешаться в процесс и «дать команду начать закладку стартового дома по улице Ивана Франко».