Группа ПИК обсудила застройку кварталов с жителями Кунцева

Представители группы компаний ПИК провели встречу с жителями дома 20 по улице Ивана Франко в столичном районе Кунцево, посвященную ситуация вокруг застройки кварталов 47 и 48. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Компания представила жителям план реконструкции кварталов, график расселения пятиэтажек, а также рассказала о мерах, которые собирается предпринять для снижения неблагоприятного влияния от строительства.

Как отметил начальник управления градостроительной документации «ПИК» Никита Андрианов, компания старается сделать все, чтобы строительные работы доставляли жителям как можно меньше беспокойства. Учитывая это, девелопер скорректировал график проведения работ. «При этом мы постараемся завершить возведение объекта в максимально сжатые сроки, чтобы оперативно начать расселение», — сказал он.

Комментируя итоги встречи, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов отметил ее конструктивность и выразил уверенность в том, что она поможет улучшить взаимопонимание между сторонами. «Уверен, что социальная напряженность спадет, потому что люди увидят, что реконструкция района делается, в первую очередь, для их блага, — подчеркнул депутат. — Со своей стороны буду тщательно контролировать, как застройщик реализует меры по максимальному снижению всех временных неудобств, связанных со строительством».

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ подтвердил законность постановления столичных властей «Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы», которым утверждено строительство 26-этажного многоквартирного жилого дома.