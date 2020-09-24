Жителям российского поселка дали разрушающееся жилье взамен аварийного

В поселке городского типа Калашниково Тверской области обрушилась часть стены дома, который был выделен местным жителям в рамках программы расселения из аварийного жилья. Взамен аварийного людям дали разрушающееся здание, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

В СК опубликовали фотографию здания. На ней видно, что верхняя часть кирпичной стены трехэтажного дома на улице Ленина полностью обрушилась. В итоге на поверхности в форме идеального прямоугольника оголился слой утеплителя. Позже местное издание TVERIGRAD.RU уточнило, что данный дом был заселен только в 2018 году.

На месте обрушения работают специалисты. В СК пообещали провести проверку, в рамках которой планируют опросить жильцов, представителей застройщика и местную администрацию, а позже примут окончательное процессуальное решение.

В мае этого года в городе Энгельсе Саратовской области в четырехэтажном доме рухнули два лестничных пролета. Здание было признано аварийным, а в 2012 году там обрушилась кирпичная кладка. Несмотря на это, там проживал 81 человек. Пострадавших в результате инцидента с лестничными пролетами доставили в больницу.

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