Жильцы построенного пленными японцами дома пожаловались Путину

В Барнауле (Алтайский край) жильцы дома, который был построен пленными японцами в конце 1940-х годов, пожаловались президенту России Владимиру Путину на состояние здания. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Жильцы дома, расположенного на улице Западная, 47а, на протяжении нескольких лет пытаются добиться признания здания аварийным. Они заказали экспертизу, которая подтвердила, что износ стен составляет 80 процентов. Несмотря на заключение, обращения в аппарат президента и в местную администрацию, а также жалобы в суд, проблема не решилась. Недавно собственники квартир подготовили новое письмо Путину. Его подписали почти все жильцы.

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Жалобы по поводу состояния дома стали поступать от жителей в 2014 году. Тогда там начались проблемы с фундаментом, стенами и перекрытиями между этажами. Спустя время местные службы ЖКХ попытались отремонтировать проблемные участки, однако это не помогло. Фундамент стал оседать дальше, в стенах появились сквозные трещины, а с потолка начала сыпаться штукатурка. Она обрушилась на жительницу одной из квартир Светлану Изотову — активистку, выступающую за признание дома аварийным.

По сообщению Altapress.ru, дом был возведен японцами в 1949 году. За 71 год существования вся конструкция существенно испортилась, однако администрация планирует привести ее в порядок с помощью капитального ремонта. На данный момент там устанавливают новые входные двери, меняют обшивку и утепляют здание. Жильцы считают, что таким способом рабочие просто прикроют щели и дыры в стенах, чтобы снаружи дом выглядел лучше.

Ранее, в августе, в одном из городов Челябинской области на подростка с потолка рухнула штукатурка и деревянная доска. Позже выяснилось, что последний раз ремонт в доме проводили 20 лет назад. Активисты «Гражданского патруля» написали обращение в местную администрацию с просьбой расселить дом.

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