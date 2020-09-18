В квартире российской семьи обрушились бетонные конструкции потолка

В центре Саратова на улице Московской в одной из квартир обрушился потолок, в результате чего в бетонной части перекрытия образовались дыры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Обрушение произошло в квартире семьи Марьям Хаджиевой вечером 17 сентября 2020 года. В социальной сети женщина поделилась фотографиями. На них видно, что в потолке образовались дыры, из которых теперь торчат деревянные рейки, а весь пол в коридоре завалило остатками бывшего перекрытия и пылью. В результате никто из жильцов не пострадал.

Хаджиева отметила, что многоквартирный дом признали аварийным в июне 2020 года. Тогда местная администрация опубликовала соответствующее распоряжение и пригласила собственников на выверку площадей. Однако спустя время россиян так и не расселили в безопасные дома.

В августе 2020 года потолок обрушился в одном из домов в Златоусте (Челябинская область) на улице Тургенева. Часть перекрытия упала на ребенка. Выяснилось, что последний раз в здании проводили ремонт 20 лет назад. Активисты «Гражданского патруля» обратились в администрацию города с просьбой провести проверку и расселить дом.

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