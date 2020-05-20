В аварийном российском доме обрушилась лестница

В городе Энгельсе Саратовской области обрушилось два лестничных пролета в одном из подъездов четырехэтажного дома. Ранее он был признан аварийным, там проживает 81 человек, передает РИА Новости.

В результате ЧП пострадала женщина — ее доставили в больницу с травмами в состоянии средней тяжести. Как сообщили в МЧС России, все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего обрушения нет.

В 2012 году с этим домом уже были проблемы — обрушилась облицовочная кирпичная кладка стены на первом этаже между третьим и четвертым подъездами. Также у оконного проема одной из квартир появилась трещина, однако власти утверждают, что всех жильцов из группы риска тогда расселили.

Здание признали аварийным только в 2018 году, то есть после января 2017-го, поэтому оно не попало в программу расселения. Агентству пояснили, что на данный момент расселение пострадавшего дома возможно за счет средств муниципалитета или по решению суда. Определить, безопасно ли гражданам жить в здании с рухнувшими пролетами, власти намерены в течение двух дней.

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