Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке

Пожилую россиянку из Челябинска бросили в сгоревшем бараке, потому что пожарные не смогли ее эвакуировать. Местные власти спустя несколько дней так и не вывели пенсионерку из аварийного здания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В городе сгорел двухэтажный барак, люди буквально выпрыгивали из окон. Одной из жильцов дома была Надежда Носкова, которая весит 133 килограмма. Пожарные не смогли ее вытащить. «Вышку подняли, я не могла подняться, сын выпрыгнул в окно и с вышки слез по лестнице», — рассказала женщина.

Тогда пожарные дали Носковой кислородную маску и тушили пламя рядом с ней, чтобы женщина не погибла. Когда возгорание ликвидировали, женщина так и осталась в заточении на втором этаже. И без того гнилые полы после пожара стали еще опаснее, в здании нет электричества и газа. Управляющей компании, как пишет канал, у этого дома не было.

В настоящее время Надежде нужна срочная операция, однако местные власти до сих пор ее не эвакуировали из аварийного здания.

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