Россиянин попросил пенсионерку убраться в квартире и обманул ее на 190 тысяч

Россиянин попросил пенсионерку из города Минеральные Воды (Ставропольский край) убраться в квартире и обманул ее на сумму, превышающую 190 тысяч рублей. Об этом сообщает «СвоеТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Пенсионерка опубликовала в интернете объявление, в котором предлагала свои услуги по уборке домов и квартир. После этого 67-летней женщине позвонил некий мужчина и попросил навести порядок якобы у его бабушки. Пенсионерка поверила незнакомцу и согласилась. Тогда он убедил женщину пойти к банкомату, чтобы она могла получить предоплату. Но вместо того, чтобы перевести пенсионерки деньги, мужчина велел ей совершить те операции, после которых средства списались у самой пенсионерки.

Всего у обманутой пропало более 190 тысяч рублей. После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и написала заявление в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.

Ранее в Москве мужчина обманул пенсионерку на сумму, превышающую миллион рублей. Он подошел к женщине на улице и попросил о «помощи» в покупке квартиры, но в итоге долг не вернул.

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