Дом отказавшейся от переезда российской пенсионерки засыпали снегом

Российской пенсионерке из Барабинска (Новосибирская область) пришлось побороться за право оставаться в своем доме. Администрация города неоднократно предлагала ей покинуть свой дом и переехать в дом престарелых. После отказа дом женщины засыпали снегом. Об этом стало известно из сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Галабанова много лет проживает в деревянном доме на улице Шевченко. Ее жилье сильно обветшало, а крыша может рухнуть. Неделю назад члены общественной организации «Гражданский патруль» обратились в администрацию Барабинска с просьбой помочь ветерану труда. «Помощь» пришла достаточно быстро: спустя пару дней к Галабановой пришел социальный работник и вместо того, чтобы помочь с ремонтом, предложил ей переселиться в дом престарелых. От этого предложения пенсионерка отказалась. Представители социальных служб наведывались к ней и ранее, уговаривая покинуть жилье, однако женщина оставалась непреклонной.

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«Администрация решила своеобразно позаботиться о пенсионерке, отправив на ее улицу снегоочистительную технику, которая попросту завалила дом ветерана сугробами», — говорится в посте. Когда Галабанова обратилась в управление Барабинска с жалобой, ей снова предложили оправиться в пансионат.

В итоге пожилой женщине пришлось вызывать КАМАЗ за свой счет, чтобы он расчистил двор. Снега оказалось настолько много, что машина в какой-то момент застряла в сугробах. Неравнодушные соседи помогли закончить уборку придомовой территории. После этого случая общественники вновь обратились в администрацию с требованием возместить пенсионерке все расходы, а также в прокуратуру.

Нежелание ветерана отправляться в дом престарелых связано с разгоревшимся ранее скандалом в Новосибирске. Волонтеры заявили о постоянных издевательствах над лежачими больными и плохих условиях содержания постояльцев. После этих сообщений в учреждение с проверкой приехали специалисты из Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Министерства труда и прокуратуры, чтобы удостовериться в правдивости этой информации.

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