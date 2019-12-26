Российского ветерана заставили заплатить за шампанское на встрече с депутатами

В Волгограде 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны заставили заплатить за шампанское, которое ей принесли во время предновогодней встречи, организованной для местного совета ветеранов. Об этом на своей странице в Facebook 25 декабря написал сын женщины Олег Соколов.

По словам Соколова, 24 декабря администрация Волгограда пригласила группу ветеранов в кафе «На Аллее». Он утверждал, что на столе была «нарезанная селедка, порционный винегрет и все». Мужчинам налили по рюмке водки, а его мать спросила, можно ли женщинам вместо водки шампанского. В итоге ветеранам принесли по бокалу шампанского. В конце мероприятия женщине выставили счет за шампанское 620 рублей. У нее с собой было только 500 рублей.

В администрации Волгограда сообщили РИА Новости, что не организовывали мероприятие. Источник в мэрии сообщил агентству, что на празднике были городские чиновники и депутаты местной думы. Председатель городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Александр Струков подтвердил, что провести встречу предложило само руководство заведения. Он также сказал, что официант извинился перед женщиной, которую заставил заплатить за шампанское.

Директор кафе Анна Крамник рассказала, что извинилась перед ветераном, с которой взяли деньги за бокал шампанского. Она добавила, что официант, который взял деньги с ветерана, понесет наказание. Крамник также принесла извинения за действия своего сотрудника.

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