Россиянка получила пенсию купюрами «банка приколов»

Пожилой жительнице Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов». С ними женщина пошла в магазин, где и узнала, что деньги поддельные. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анастасия Петрова, пишет URA.RU.

По словам автора поста, пенсию пострадавшая получила от сотрудницы муниципального предприятия «Ветеран». Она попыталась расплатиться «билетами банка приколов» за покупки, и сотрудники магазина пригрозили ей тюрьмой за подделку денег.

Петрова отметила, что пенсионерка плохо ходит и видит, страдает от деменции. Раньше ей уже подкладывали фальшивые банкноты, но до этого суммы были незначительные, и в полицию она не обращалась.

В мае Центробанк предлагал ввести ответственность за производство полиграфии, напоминающей настоящие деньги, потому что продавцы часто путают их. Тогда же в Госдуме заявили о готовности разработать соответствующий законопроект.

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