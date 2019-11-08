В Москве за новый iPhone заплатили купюрами «банка приколов»

Житель Москвы расплатился купюрами «банка приколов» при покупке смартфона iPhone 11, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

Отмечается, что телефон был заказан через интернет, после чего мужчина пришел забрать покупку и расплатиться за нее. Кассир не смог определить, что купюры были поддельными.

Салон связи, в котором произошло преступление, находится недалеко от площади трех вокзалов. В настоящий момент следователи проводят проверку, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В мае глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказывал, что депутаты разрабатывают законопроект о запрете изготовления сувенирных денег, поскольку продавцы часто путают их с настоящими купюрами.

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