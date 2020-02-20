Российская пенсионерка променяла переезд в Израиль на подмосковный Одинцово

Российская пенсионерка отказалась от квартиры в новом ЖК «Одинбург» в подмосковном городе Одинцово и от переезда в Израиль, предложенные ей взамен старой дачи. Участок женщины вплотную примыкает к новостройке, что мешает проезду машин и реализации изначального проекта девелопера. Об этом сообщает информационный портал «Одинцово-ИНФО».

Небольшой синий дом, огороженный глухим забором, расположен во дворе новостройки. Согласно проектной декларации застройщика, там должна быть детская площадка. Такое соседство доставляет населению много неудобств. Жители жалуются, что дом занимает много парковочных мест и портит вид из окна. Однако есть и те, кто с пониманием относится к владелице участка.

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Как стало известно из репортажа телеканала «Россия 1», на начальном этапе строительства ЖК застройщик, а затем и сами жильцы, пытались уговорить хозяйку частного дома переехать в другое место. По словам местных жителей, пенсионерке предлагали на выбор квартиру в «Одинбурге», денежную компенсацию в размере 10-20 миллионов рублей, а также недвижимость в Израиле. Однако она променяла все эти варианты на свой старый дом. Как отметили жильцы новостройки, застройщик AFI Developement изначально имел разрешения на строительство с обязательствами выкупа участка. Представитель компании прокомментировал, что переговоры не привели к решению вопроса из-за неконструктивной позиции собственника земельного участка.

Дочь владелицы дома и участка в 20 соток в своем интервью телеканалу пояснила мотивы матери. «Ольга Ивановна не раз повторяла — ей деньги не нужны. Ей нужен равноценный участок в радиусе одного километра, который она уже подобрала. Какой Израиль, какая Успенка? (сельское поселение в Одинцовском районе — прим. «Ленты.ру»)» — прокомментировала женщина. По ее словам, им пришлось покинуть дом, так как некоторые жильцы новостройки стали угрожать, что сожгут его вместе с участком. Вернувшись, хозяева обнаружили следы взлома дачного домика, многие вещи были сломаны и раскиданы.

Ольга отмечает, что после налета переговоры о продаже участка прекратились. Застройщик не выходит на связь с 2016 года: «Последняя фраза была — нам приобретение вашего участка не актуально». Спорный участок просто исключили из территории ЖК, однако проблема от этого не решилась. По мнению жильцов, застройщик сначала должен был разобраться с владельцами домика, и только потом начинать строительство. Чиновники и правоохранительные органы отстранились от ситуации, так как не видят никаких правонарушений со стороны владельца дачи.

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