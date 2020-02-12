Российским дачникам возместят убытки по-новому

Российским дачникам возместят убытки по новым правилам. Минэкономразвития предложило изменить порядок начисления компенсаций правообладателям земли и расположенной на ней недвижимости. Соответствующее положение опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Собственники недвижимости и ранее могли возместить свои убытки, однако на практике из-за отсутствия четко прописанных законодательных норм получить компенсацию было сложно. Теперь, согласно новому документу, на нее можно будет претендовать при ухудшении качества земель или ограничении прав правообладателей земельных участков. Кроме того, получить компенсацию дозволяется в случае изменения зон с особыми условиями пользования территорий.

Владельцы земли также получат право на выплаты при изъятии участков, а также смогут рассчитывать на компенсацию расходов за начатое строительство или капремонт, которые не были завершены из-за ограничения прав собственников. Размер убытков будет определяться исходя из реального ущерба дачников. В этих целях чиновники планируют разработать правила оценки урона сельхознасаждениям. Нанесенный ущерб будут возмещать деньгами или недвижимостью.

Осенью 2018 года Минэкономразвития задумалось о пересмотре статуса недвижимого имущества дачников. Власти усомнились в том, можно ли считать недвижимостью сараи, заборы, беседки, дорожки и другие объекты некапитального строительства. В министерстве полагают, что подобные объекты следует рассматривать в качестве «улучшений земельного участка». В настоящее время размытость их статуса в законе вызывает многочисленные споры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru