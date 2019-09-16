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Россиянам подарят самовольно занятые земли

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С 16 сентября 2019 года вступают в силу изменения земельного законодательства, согласно которым граждане смогут узаконить самовольно занятые земельные участки. Об этом говорится в пресс-релизе Росреестра, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Поправки в Федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» позволят россиянам оформить в собственность самовольно занятую землю. Обязательные условия для этого — пользование участком более 15 лет и отсутствие претензий со стороны соседей и местных властей. При этом площадь участка не должна превышать предельный минимальный размер, установленный в регионе. Если предел не установлен, то присоединяемый участок не должен превышать 10 процентов от основного участка, приобретенного законно.

После внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках и местоположении на них объектов у собственников отпадет необходимость проводить кадастровые работы за свой счет: для этого выделят бюджетные средства.

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, а также для исправления реестровых ошибок. Это самая распространенная причина, по которой садоводы и огородники не могут поставить на учет личные участки и земли общего пользования в соответствии с законом.

В августе 2019 года Росреестр подготовил для граждан инструкцию, которая поможет согласовывать с соседями границы земельных участков. Собственникам для разрешения споров необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведет специальную процедуру и по итогу составит соответствующие документы.

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