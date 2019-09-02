Россиянам подарят незаконно присвоенные дачные участки

Россиянам разрешат оформить право собственности на самовольно занятую землю. Это станет возможным после того, как 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. Об этом пишет «Российская газета».

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Согласно новым правилам, человек сможет получить в собственность самовольно занятую землю, если он пользовался ею более 15 лет, не имеет споров с соседями и претензий со стороны органов власти. Площадь такого участка должна быть не больше предельного минимального размера, установленного в регионе. Если предел не установлен, то присоединяемый участок не должен превышать 10 процентов от основного участка, который был приобретен законно.

Самовольно занятые территории выявляются в ходе комплексных кадастровых работ. Если кадастровые инженеры обнаруживают такие участки, они включают их в свои отчеты. Решение о передаче прав на собственность бесхозной землей принимает Росреестр.

Ранее сообщалось, что кадастровая палата подготовила для россиян специальную инструкцию, которая поможет согласовать границы участков с соседями. Это должно снизить риски для владельцев земли при проведении обязательной процедуры согласования границ смежных участков.

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