В Петербурге врачи привязали ветерана ремнями к койке

В Санкт-Петербурге врачи привязали 89-летнего ветерана ремнями к больничной койке. Так они отреагировали на ее просьбу поехать домой. Об этом сообщают «Известия.78».

89-летняя пенсионерка Екатерина Райкова проживает одна в своей квартире. Ее ближайшие родственники уже давно уехали жить в Европу, однако у ветерана есть внимательные соседи, которые всячески ей помогают. Особо теплые отношения у женщины сложились с Алексеем Козловым. Вместе со своей женой он помогает пенсионерке по дому и приносит ей продукты. Когда Алексей в очередной раз пошел навестить соседку, то не застал ее дома. Он выяснил, что женщина вызвала себе скорую, почувствовав недомогание. Однако прибывавшая на место бригада вместо ближайшей клиники отвезла ее в больницу Боткина.

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Приехав в отделение, Алексей Козлов застал пенсионерку привязанной фиксирующими ремнями к койке. По сообщению самих медработников, обычно их используют только в тех случаях, когда пациент невменяем или ведет себя агрессивно. Екатерина Райкова была испуганна и звала на помощь. Козлов так и не смог выяснить причину такого отношения к ветерану Великой Отечественной войны со стороны медперсонала.

«Как он туго перевязал, да еще на грудь какой-то ремень положил толстый. Я хоть хилая, да крепкая, все выдержала», — поделилась пенсионерка. Женщина предположила, что привязать ее жгутами к кровати решили после того, как она попросила поехать домой. При этом она вела себя спокойно и не собиралась покидать стационар без разрешения. Приехав в больницу, ее сосед Алексей поговорил с главврачом и оставил расписку, в которой взял на себя ответственность за здоровье и дальнейшее лечение Екатерины Ивановны. Вскоре под его сопровождением женщина оказалась дома.

Ранее в связи с пандемией коронавируса в Роспотребнадзоре порекомендовали всем гражданам старше 60 лет как можно реже выходить на улицу. По данным ведомства, пожилые люди больше остальных подвержены заражению и риск серьезных осложнений вроде вирусной пневмонии для них выше. В случае плохого самочувствия им посоветовали вызывать врачей на дом.

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