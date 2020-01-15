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Российский пенсионер пришел за талоном и умер в регистратуре

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В Камне-на-Оби Алтайского края 68-летний пенсионер пришел за талоном к врачу в поликлинику и умер в регистратуре. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

По данным ведомства, пожилой мужчина брал талон в инфомате. Медикам он о своем плохом самочувствии не сообщил. К пожилому мужчине подбежал терапевт и начал оказывать первую помощь, но смерть наступила мгновенно. Причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту смерти пациента.

Ранее в Тюмени пенсионер зашел в одну из местных поликлиник и умер. Мужчина успел только зайти в учреждение. Медики пытались возобновить сердечную деятельность пожилого пациента и реанимировали его на протяжении 45 минут, но спасти его не удалось.

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