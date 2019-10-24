Российский пенсионер пришел к врачу и умер

В Тюмени пенсионер зашел в одну из местных поликлиник и умер. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

По информации издания, мужчина успел только зайти в учреждение. Медики пытались возобновить сердечную деятельность пожилого пациента и реанимировали его на протяжении 45 минут, но спасти его не удалось.

Причина смерти пенсионера неизвестна, на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в московском районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Он упал на проходной больницы и умер. После случившегося уволили охранника.

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