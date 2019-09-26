Бездомный россиянин умер в 200 метрах от больницы

В Екатеринбурге мужчина умер во дворе в 200 метрах от местной больницы. Об этом сообщает Znak со ссылкой на управление Следственного комитета по Свердловской области.

По версии следствия, врачи не виноваты в смерти бездомного. Уточняется, что он пришел в медучреждение с легкой раной, которая не представляла угрозу жизни. После того как ему оказали медицинскую помощь, пациент покинул больницу. Во дворе в 200 метрах от учреждения он умер якобы от другого заболевания.

Вместе с тем в пресс-службе Следственного управления изданию сообщили, что будет проведена проверка, насколько качественно погибшему оказали медицинскую помощь.

По информации сообщества «Лампа» во «ВКонтакте», погибший Евгений Скареднов был бездомным. Его избили на улице и нанесли ножевое ранение, после чего вызвали скорую. Врачи в приемном покое якобы не стали осматривать бездомного, из-за чего ему пришлось идти умирать в ближайший двор.

Ранее в московском районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Он упал на проходной больницы и умер. После случившегося уволили охранника.

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