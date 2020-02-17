Дети чудом спаслись при обрушении потолка в российской многоэтажке

В многоквартирном доме в Брянске потолок обрушился в комнате, где спали двое несовершеннолетних детей. Они не пострадали — обломки весом несколько десятков килограммов повисли в натяжном потолке. Фотографии обрушения опубликованы на странице сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел утром в субботу, 15 февраля, в доме №1А на улице 3 Июля. «Обвалилась штукатурка весом в 80 килограммов. Ровно над спальным местом детей (семь лет старшему и пять месяцев — младшей дочери). По счастливому стечению обстоятельств натяжной потолок выдержал эту массу и не дал случиться беде. Вес самого маленького куска штукатурки — больше четырех килограммов», — отметил автор публикации. Он пожаловался на то, что дом никто не ремонтирует: «В следующий раз может упасть балка, и тогда может так не повезти. Неужели у нас надо ждать, пока кто-нибудь не погибнет, чтобы сделать какие-то шаги навстречу решению проблем».

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В комментариях к публикации некоторые пользователи раскритиковали жильцов квартиры, где обрушился потолок. По их мнению, родители чудом спасшихся детей обязаны самостоятельно следить за технической безопасностью жилья. «Автор, а кто, кроме тебя, должен заботиться о безопасности? Иди в ЖЭУ (жилищно-эксплуатационное управление — прим. «Ленты.ру») и смотри. Сам даже не думал о потолке, пока не упало 100 процентов, а теперь виноваты все, но не ты», — написал один из критиков. «Может, стоило сначала сделать потолок, а уже потом натяжные клепать?», — добавил другой.

В январе 2020-го аналогичный случай произошел в другом российском городе — Санкт-Петербурге: на спящего ребенка обрушился потолок в одном из старинных домов. Мальчик не пострадал — удар смягчили одеяло и пенопластовые плиты. Спасательные службы и районная администрация оперативно прибыли к месту происшествия и помогли жильцам.

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