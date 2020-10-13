Россиян предупредили о возможном росте цен на жилье

Запланированное российскими властями продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых может спровоцировать рост цен на строящееся жилье в России, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

О риске подорожания квартир в новостройках предупредил, в частности, глава Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Он отметил, что льготная ипотека так или иначе уже «подогрела» цены на рынке на 15-20 процентов. «Как итог, эффект для людей от нее во многом нивелировался», — заявил эксперт.

Независимый специалист по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко, в свою очередь, сообщил, что заявленный объем льготного кредитования, возможно, приведет к некоторому дефициту предложения на первичном рынке жилья. Нехватка квартир «в той или иной степени влияет на рост цен», указал он. По мнению Гордейко, квадратные метры в новостройках по итогам 2020-го подорожают на 10 процентов.

Руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик тем временем не ожидает перегрева рынка из-за продления льготной программы. «Для этого нет никаких предпосылок», — заключил эксперт.

О возможном продлении льготной ипотеки до конца 2021 года стало известно 12 октября. Соответствующее постановление подготовил Минфин.

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