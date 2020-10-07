Определена ставка по кредитам на жилье в России после окончания льготной ипотеки

Если действующая в России программа льготной ипотеки на приобретение квартир в новостройках не будет продлена, средняя ставка по жилищным кредитам вырастет до 8-8,2 процента. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью «Российской газете».

Чиновник отметил, что стоимость ипотеки зависит не только от государственной поддержки, но также и от макроэкономической ситуации. «Если мы будем двигаться по тому сценарию, который сегодня, то это будет где-то в районе 8-8,2 процента годовых», — определил Якушев.

Министр также сообщил, что решение о продлении или завершении программы ипотеки с субсидированной ставкой пока не принято, идут консультации с министерством финансов и с Центробанком. «1 ноября мы оцениваем, что мы получили, какое количество кредитов выдано, насколько мы простимулировали рынок. И самое главное — какую оценку сами граждане дают этой программе. И после этого на площадке правительства будет дальнейшее обсуждение программы с выработанными предложениями», — пояснил он.

Ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля текущего года. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Срок окончания программы — 1 ноября 2020 года.

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