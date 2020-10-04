Описан портрет идеального заемщика по ипотеке

Главными признаками клиента, которому банк готов дать ипотечный кредит на большую сумму, являются возможность оплатить пятую часть стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а также стабильная работа, не зависящая от ситуации в мире. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали эксперты.

«Для погашения ипотеки заемщику необходимо будет сделать около 300 регулярных взносов, что подразумевает очень высокий уровень платежной дисциплины, а также стабильности в доходах. Поэтому приоритет при выдаче отдается представителям профессий, которые востребованы всегда», — пояснил директор департамента кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин.

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В описание портрета идеального заемщика входит также возраст и семейный статус. По словам экспертов, банки отдают предпочтение женатым мужчинам в возрасте от 27 до 50 лет. То есть, старше призывного возраста и до последней смены паспорта. «Почему мужчина? Здесь все просто: он не уйдет в декрет, у него меньше риск потерять работу, да и зарплаты, по статистике, у представителей сильного пола выше», — отметил председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

При этом ценится в клиентах и вид деятельности. Например, если профессия заемщика связана с риском, у банка могут возникнуть вопросы. При этом не имеет значения, работает ли клиент в государственной или частной структуре. Больше внимания обращают на его зарплату, перспективы продвижения в карьере, а также наличие ликвидного имущества, которое можно будет взыскать в случае невыплаты кредита.

Учитывая вышеперечисленные факторы, банк прогнозирует перспективы доходов заемщика на длительный период. По словам специалистов, выдача долгосрочных кредитов накладывает на банки определенные ограничения и требования со стороны регулятора (ЦБ). Поэтому перед тем, как одобрить займ, банки стараются учесть как можно больше параметров.

Ранее сообщалось, что доля отклоненных заявок на ипотеку составила 38 процентов. Таким образом, 62 процента россиян все же получили кредит на жилье. Такой уровень одобренных заявок соответствует докарантинному.

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