Дешевую ипотеку задумали предложить еще одной категории россиян

В России может быть введена льготная ставка по ипотеке для усыновителей. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме, автор инициативы — депутат Елена Строкова (ЛДПР) — уже направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением снизить процент по займам для еще одной категории россиян. Об этом парламентарий сообщила РИА Новости.

По задумке депутата, это позволит сделать усыновление более выгодным, чем опекунство. В настоящее время дети, находящиеся под опекой, имеют право на получение жилья, но в случае усыновления ребенок лишается такого права. Именно из-за этого многие семейные пары предпочитают усыновлению опекунство.

Строкова сообщила агентству, что письмо с этим предложением уже было направлено в Минпросвещения, но в ведомстве идею отвергли, заявив, что уже существующих льгот для усыновителей достаточно. Тем не менее, подчеркнула депутат, работа над законопроектом о дешевой ипотеке для таких граждан началась, и он обязательно будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в октябре была определена доля отказов по ипотеке в России — около 38 процентов. Аналитики отмечают, что банки с каждым месяцем увеличивают процент одобрений по ипотечным заявкам.

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