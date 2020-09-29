На российском рынке жилой недвижимости по окончании режима самоизоляции начал развиваться новый тренд — граждане, которым ранее отказали в ипотеке, оформляют потребительские кредиты, чтобы купить квартиры. Об этом говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

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Россияне нашли замену ипотеке, и, как отмечают эксперты, они подают заявки на крупные потребительские займы — в размере 1-2 миллионов рублей. «На рынок вторичного жилья вышли люди, которые имеют отрицательные решения по ипотеке, но для приобретения недвижимости они берут потребительские кредиты. Более того, сейчас клиентам более-менее спокойно такие кредиты одобряют», — утверждают специалисты.

По их мнению, в дальнейшем выдача крупных сумм этой категории заемщиков может привести к «определенной закредитованности населения, но пока это работает». «Сегодня практически любой может взять потребительский кредит на 500-800 тысяч рублей по паспорту, не предоставляя справок. При этом лояльность банков распространилась и на индивидуальных предпринимателей», — заключают эксперты.

Ранее, в июле, стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.

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