Российские банки увеличили выдачу ипотеки

Российские банки в августе увеличили выдачу ипотечных кредитов на 31 процент. Всего за месяц они оформили 135 тысяч жилищных займов, свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), предоставленные «Ленте.ру».

По сравнению с предыдущим месяцем выдача ипотеки сократилась на 2 процента, а по сравнению с августом 2019 года — выросла на 31 процент. C начала года банки оформили 865 тысяч ипотечных кредитов — на 20 процентов больше, чем в первые восемь месяцев 2019-го.

В список регионов, где число оформляемых ипотечных кредитов за год выросло наиболее заметно, попали Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 57 процентов), Москва (49 процентов) и Кировская область (47 процентов). Наименьший рост ипотеки отмечен в Новосибирской области (плюс 3 процента), Удмуртии (18 процентов) и Оренбургской области (19 процентов).

Рост рынка ипотеки в России аналитики объясняют снижением ставок кредитования и запуском льготных ипотечных программ.

В июле стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться