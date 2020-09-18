Названы основные причины отказа в ипотеке

Один из главных поводов отказать заемщику в ипотеке — его плохая кредитная история, а именно наличие просрочек по кредитам. Основные причины, по которым банки не соглашаются выдавать жилищные займы, РИА Новости назвали эксперты рынка ипотечного кредитования.

Они отметили, что обычно имеющийся кредит не становится поводом отказа в ипотечном займе. При этом в целом кредитная нагрузка не должна превышать 45 процентов от семейного дохода, а в идеале этот показатель должен составлять не более 20 процентов.

Между тем просрочки по кредитам — одна из ключевых причин для отказа. Кроме того, по словам специалистов, повлиять на решение банка может редкая или экзотическая профессия заемщика — в этом случае ему придется показать кредитору имеющиеся активы (недвижимость, автомобиль, ценные бумаги).

Также среди поводов для отказа в ипотеке — искажение фактов в документах, подделка справок, небольшой трудовой стаж или частая смена места работы. Кроме того, кредит могут не дать на покупку неликвидного или не соответствующего требованиям банка объекта недвижимости.

Ранее, в июле, стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться